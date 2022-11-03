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Сегодня, 17:56

Чаушич — о Дзюбе в «Арсенале»: «Прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал об отношениях с бывшим одноклубником Артемом Дзюбой.

«У нас хорошие отношения, сейчас не общаемся, но, когда виделись на поле, всегда тепло приветствовали друг друга. Очень уважаю его, он классный футболист, который дал очень много России, сборной и «Зениту». Один из лучших в истории. Я помню, как он рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали это сделать. Он тогда забил и отдал голевую. Мы прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер хотя бы на несколько месяцев. Дзюба очень помог «Арсеналу», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Арсенал» во второй половине сезона-2017/18. В составе команды он провел десять матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

В сезоне-2017/18 «Арсенал» занял седьмое место, набрав 42 очка в 30 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/chaushich-o-dzyube-v-arsenale-my-prekrasno-sebya-chuvstvovali-kogda-u-nas-poyavilsya-takoy-lider-1403303/
Артем Дзюба
Горан Чаушич
ФК Арсенал (Тула)
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