Пиццелли о времени в «Кубани»: «Мы с Петреску часто выпивали»

Сегодня, 18:21
Бывший полузащитник «Кубани» Маркос Пиццелли рассказал о том, как выпивал перед матчами за российский клуб.
«Я как-то разговаривал с нашим тренером по физподготовке Патриком, объяснял ему, что когда у нас поздний матч, то я не могу уснуть ночью или засыпаю очень поздно.
Патрик мне объяснял, что это нормально и что мне нужно пить пиво или вино, это помогает. В тот момент, когда я говорил, что не хочу пить, зашел Петреску, который начал шутить и уговаривать меня, что после матчей нужно обязательно. Потом мы с Петреску часто выпивали», — цитирует игрока Metaratings.ru.
Пиццелли выступал в России за «Кубань» в сезонах-2011/12 и 2012/13 и «Краснодар» — в сезоне-2013/14. Всего в чемпионате России он провел 37 матчей и забил 8 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -