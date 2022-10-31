Бывший полузащитник «Рубина» Чижек рассказал, что сдавал квартиру Караваеву в Чехии

Экс-полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек рассказал, что сдавал свою квартиру защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву, когда тот выступал в чемпионате Чехии.

«Я ведь Каре сдавал в аренду свою квартиру. Когда у меня родился второй ребенок, то купил дом побольше, а первая квартира осталась свободна. Как раз в «Яблонец» пришел Кара, и я ему предложил ее занять. Ему она понравилась, потому что находится всего в 2-3 минутах до стадиона», — цитирует Metaratings.ru Чижека.

27-летний российский защитник выступал в чемпионате Чехии с 2014 по 2018 год, где играл за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту».