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Сегодня, 17:57

Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате страны, сообщает пресс-служба клуба.

Выездная победа над «Краснодаром» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ стала для главного тренера сине-бело-голубых 92-й в чемпионате России.

Топ-5 главных тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате

1. Сергей Семак — 92 победы, 136 матчей

2. Юрий Морозов — 91 победа, 237 матчей

3. Павел Садырин — 76 побед, 182 матча

4. Лучано Спаллетти — 74 победы, 124 матча

5. Властимил Петржела — 48 побед, 96 матчей

Властимил Петржела
Сергей Семак
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
Павел Садырин
Юрий Морозов
9
14
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