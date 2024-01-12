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Сегодня, 19:10

Федоров: «За чемпионство в РПЛ будет очень серьезная борьба. И не только между «Зенитом» и «Краснодаром»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший тренер «Локомотива» Андрей Федоров назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«За чемпионство в этом году будет очень серьезная борьба. И не только между «Зенитом» и «Краснодаром», — приводит слова специалиста Metaratings.ru. — Там и «Динамо» есть, не стоит сбрасывать со счетов «Локомотив» с ЦСКА. Большой разницы между клубами нет. Все зависит, кто и как готов именно к конкретной игре. Игроки, которые могли решить исход матча, уехали. Это одна из причин, если мы говорим про наш уровень. Получилось, что и в «Зените» их стало не хватать. Когда их было четыре-пять, «Зенит» был безоговорочным лидером. Сейчас два-три — и уже не хватает, правильно? Поэтому я и говорю, что нет явного претендента. Мы говорим про «Краснодар» и «Зенит», но мы не знаем, что будет после зимы».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32). «Локомотив» с 31 очком — на четвертой позиции, ЦСКА (28) находится на восьмой строчке.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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