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Сегодня, 20:10

Источник: ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» претендуют на Кругового

Руслан Минаев
Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой интересен ЦСКА, «Динамо» и «Гавру», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что питерцы предлагают 25-летнему россиянину контракт на 5 лет. Сам игрок, по данным источника, пока не дал ответ клубу.

12 января Круговой в ответ на вопрос «СЭ» о продлении контракта с «Зенитом» сообщил, что сконцентрирован на клубе и тренировочной подготовке на сборах.

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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