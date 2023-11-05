Рианчо: «Помню, что Рассказов был хорошим человеком и профессионалом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о защитнике Николае Рассказове, с которым работал в 2018 году.

«У меня хорошие воспоминания о Рассказове. Николай всегда был отличным профессионалом, дисциплинированным и стремящимся к обучению. Его физический потенциал был очень велик, ему приходилось соревноваться с опытными товарищами по команде, легендами российского футбола, — приводит слова испанского специалиста metaratings.ru. — Он никогда не сдавался и не впадал в уныние. Он играл с полной отдачей, а если не попадал в состав, то тренировался еще усерднее».

63-летний Рианчо в 2018 году работал ассистентом главного тренера «Спартака», а 22 октября 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда сыграла 6 матчей во всех турнирах (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения).

Воспитанник московского «Спартака» Рассказов перешел в «Крылья Советов» в качестве свободного агента в начале этого года.

25-летний защитник провел в чемпионате России-2023/24 12 матчей за «Крылья Советов», забил 2 гола, сделал 2 результативные передачи.