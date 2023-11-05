Сегодня, 16:00
«Краснодар» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России.
Счет в первом тайме открыл Джон Кордоба. После перерыва Олакунле Олусегун удвоил преимущество хозяев.
В концовке встречи Владимир Писарский забил первый гол за самарскую команду в РПЛ.
Благодаря этой победе «Краснодар» обошел «Зенит» и вернулся на первое место в турнирной таблице. 11 ноября в 15-м туре чемпионата два лидера сыграют между собой в Санкт-Петербурге.
16-я минута. Кордоба — 1:0
73-я минута. Олусегун — 2:0
85-я минута. Писарский — 2:1