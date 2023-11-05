«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео голов

«Краснодар» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыл Джон Кордоба. После перерыва Олакунле Олусегун удвоил преимущество хозяев.

В концовке встречи Владимир Писарский забил первый гол за самарскую команду в РПЛ.

Благодаря этой победе «Краснодар» обошел «Зенит» и вернулся на первое место в турнирной таблице. 11 ноября в 15-м туре чемпионата два лидера сыграют между собой в Санкт-Петербурге.

16-я минута. Кордоба — 1:0

73-я минута. Олусегун — 2:0

85-я минута. Писарский — 2:1