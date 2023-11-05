Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео голов

Telegram Дзен

«Краснодар» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыл Джон Кордоба. После перерыва Олакунле Олусегун удвоил преимущество хозяев.

В концовке встречи Владимир Писарский забил первый гол за самарскую команду в РПЛ.

Благодаря этой победе «Краснодар» обошел «Зенит» и вернулся на первое место в турнирной таблице. 11 ноября в 15-м туре чемпионата два лидера сыграют между собой в Санкт-Петербурге.

16-я минута. Кордоба — 1:0

73-я минута. Олусегун — 2:0

85-я минута. Писарский — 2:1

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Крылья Советов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Читайте также
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
РПЛ: «Локомотив» — «Спартак», ЦСКА — «Пари НН» и другие матчи 14-го тура
«Краснодар» обыграл «Крылья» и вернулся на первое место. Онлайн-трансляция матча
Стали известны составы на матч ЦСКА — «Пари НН»
«Краснодар» — «Крылья Советов»: Олусегун забил гол
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Соболев vs Дзюба: кто лучше реализует шансы и больше влияет на команду?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо: «Помню, что Рассказов был хорошим человеком и профессионалом»

РПЛ: «Локомотив» — «Спартак», ЦСКА — «Пари НН» и другие матчи 14-го тура