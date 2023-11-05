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Сегодня, 15:56

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место в РПЛ

Алина Савинова
Игроки «Краснодара» и «Крыльев Советов».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» дома одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 16-й минуте встречи открыл нападающий «быков» Джон Кордоба. Преимущество хозяев увеличил Олакунле Олусегун на 73-й минуте. На 85-й минуте форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский отыграл один мяч. Этот гол стал для 27-летнего футболиста первым в РПЛ за самарскую команду.

«Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Крылья» сохраняют третью строчку (22 очка).

11 ноября «быки» на выезде сыграют против «Зенита». Самарская команда в этот же день на своем поле примет «Урал».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Крылья Советов
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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