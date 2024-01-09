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Сегодня, 10:45

Тедеско назвал главное качество Леонида Федуна: «У него большое сердце»

Бывший тренер «Спартака» Тедеско назвал главное качество Леонида Федуна
Микеле Антонов
Корреспондент
Леонид Федун и Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» охарактеризовал бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

Для меня Федун — очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня. Он знал, кто мы и на что мы способны. У нас была хорошая молодая команда, мы подтянули Маслова, Умярова и других футболистов. Руководители понимали, что мы хотим лучшего для «Спартака». Самое яркое впечатление о Федуне? У него большое сердце! Каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали, особенно в конце нашего сотрудничества", — сказал Тедеско «СЭ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебро РПЛ в сезоне-2020/21.

С февраля 2023 года Тедеско тренирует сборную Бельгии. Кроме того, ранее он работал в «Лейпциге», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Леонид Федун
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