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7 ноября, 23:52

Чепчугов: «Вся борьба за чемпионство в РПЛ еще впереди, у ЦСКА остаются шансы на титул»

Мария Гусева
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал результаты команд в текущем чемпионате России.

«Как я и говорил ранее, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Они выглядит достойно. Великолепный состав, наблюдается тренерское умение подготовить команду к матчам. «Зенит» в целом показывает стабильную игру, — цитирует «РБ Спорт» Чепчугова. - Что касается ЦСКА, то у команды еще остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место. Довольно плотно идет группа команд, которая расположилась за «Зенитом», поэтому борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол, желаю удачи всем командам, вся борьба еще впереди».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах. На второй строчке располагается «Спартак» (33 очка), третьим идет «Ростов» (32 очка), ЦСКА находится на четвертой позиции (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-vsya-bor-ba-za-chempionstvo-eshhe-vperedi-u-tsska-est-shansy/
Сергей Чепчугов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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