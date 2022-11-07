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Сегодня, 22:34

Кержаков отказался комментировать возможное назначение в «Сочи»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Сочи». Ранее об этом сообщил спортивный телекомментатор Константин Генич в интервью Коммент.Live.

«Правда ли, что я могу возглавить «Сочи»? Без комментариев», — цитирует «РБ Спорт» Кержакова.

Специалист начал тренерскую карьеру в 2018 году, когда был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

39-летний Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба, его место занял Михаил Галактионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-ya-mogu-vozglavit-sochi-bez-kommentariev/
Александр Кержаков
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