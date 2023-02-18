Нигматуллин: «Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об уровне Азиатской футбольной конфедерации.

«Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя. Поражение «Зенита» от «Сепахана» говорит об этом. И ни в коем случае не нужно стремиться в Азию. Понятно, что разговоры про Азию идут. Но я думаю, что они никакой серьезной почвы под собой не имеют. К Азии нужно относиться с уважением. Там достаточно высокий уровень — это раз. Во-вторых, наш уровень падает. Мы лишены еврокубков. Есть отток качественных иностранных футболистов и общий уровень РПЛ, конечно, не может не упасть. С возвращением еврокубков нам придется столкнуться с тем, что общий уровень клубов РПЛ упадет», — приводит «Чемпионат» слова Нигматуллина.

Ранее «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» в товарищеском матче со счетом 2:0.

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