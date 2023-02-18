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Сегодня, 19:30

Нигматуллин: «Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об уровне Азиатской футбольной конфедерации.

«Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя. Поражение «Зенита» от «Сепахана» говорит об этом. И ни в коем случае не нужно стремиться в Азию. Понятно, что разговоры про Азию идут. Но я думаю, что они никакой серьезной почвы под собой не имеют. К Азии нужно относиться с уважением. Там достаточно высокий уровень — это раз. Во-вторых, наш уровень падает. Мы лишены еврокубков. Есть отток качественных иностранных футболистов и общий уровень РПЛ, конечно, не может не упасть. С возвращением еврокубков нам придется столкнуться с тем, что общий уровень клубов РПЛ упадет», — приводит «Чемпионат» слова Нигматуллина.

Ранее «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» в товарищеском матче со счетом 2:0.

14 февраля стало известно о том, что РФС отложил решение о возможном переходе в Азию в декабре 2022 года из-за позиции попечительского совета, председателем которого является Леонид Михельсон.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и наши клубы от участия в международных соревнованиях.19:27

Источник: https://www.championat.com/football/news-5001777-nigmatullin-nelzya-nedoocenivat-aziatskij-sport-no-stremitsya-v-aziyu-rossii-ne-nuzhno.html
Руслан Нигматуллин
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