Обозреватель «СЭ» — о драме последнего тура чемпионата России.

Мне жаль, что в этой гонке судьба так зло обошлась с «Динамо». Я переживал за эту команду. В ее чемпионстве был для меня скрыт сюжет совершенно особенный.

Но не случилось. Самый важный матч проигран.

Я переживал за «Динамо» — но в чемпионство не верил. Отчего ж мне так досадно, что прогноз сбылся?

Я случайно натыкаюсь на фотографию, как встречали после проигранного финала чемпионата Европы-1988 сборную СССР. Встретили так, что поражение забылось. Улыбаются все, кто-то даже смеется, принимая букет. Мрачен только Игорь Беланов на переднем плане. Главный проигравший в том финале.

«Динамо» после краснодарского матча стоит встретить точно так же — с улыбками и букетами. Это был великий сезон для клуба. Это была потрясающая команда. Которая, быть может, еще что-то выиграет.

Но чудо она уже совершила. До последнего тура сражаясь за золотые медали. Но проиграв самый главный матч.

Если снимать документальный фильм об этом сезоне, я б его и назвал как когда-то Данелия — «Не горюй».

Это «Динамо» сделало то, во что никому не верилось. Пожалуй, только Федор Михайлович Смолов, стремившийся в этот клуб и на переходе, предполагаю, потерявший в финансах, о чем-то грядущем догадывался.

Может, догадывался еще кто-то. Но точно не я.

«Динамо» упустило чемпионство так обидно, так драматично — но обрело тоже значительное. Написало яркую страницу в клубной истории.

Этот сезон — словно приключенческий роман. Который вспоминать будем десятилетиями. Когда-нибудь в «Разговоре по пятницам» нам расскажут что-то такое об этом сезоне, от чего ахнем. Все станет еще драматичнее.

Футболисты «Динамо» только что упустили чемпионский титул. Фото Александр Федоров, "СЭ"

***

Чем ближе подбиралось «Динамо» к первому месту, тем интереснее мне было искать в этой команде родственные черты с прежними «неожиданными» чемпионами.

Схожее отыскивалось легче, чем думалось.

«Зенит»-1984? Тысяча похожих мелочей. Начиная с бешеного фарта. В Днепропетровске тот «Зенит» из своей штрафной не выходил. Но Мельников дал откуда-то издалека на 64-й минуте — выиграли 1:0. В Тбилиси проигрывали 0:2 к 80-й минуте. А к 83-й вели 3:2. Так и закончили. Уже в ноябре еле обыграли «Шахтер» дома 1:0. Те бились страшно. Потом стало ясно почему — говорили, им «Спартак» отдавал свою поездку в Америку, если отберут очки у «Зенита».

Разница в одном. В 1984-м главная фигура в «Зените» — вратарь. Без Бирюкова никакого чемпионства не было бы. У «Динамо» с вратарями как-то попроще. Что тоже сыграло роль.

Зато в нынешнем Личке отыскиваются черты того, молодого Садырина. Даже внешне есть что-то отдаленно напоминающее.

Перед самыми важными матчами чемпионского сезона-1984, почувствовав у команды спад, Садырин отвез ее на несколько дней в Сочи. Никакого алкоголя — но и никаких тренировок. Даже теории не было. Вернулись совсем в другом настроении. Эту команду было уже не остановить.

Представляю Личку, поступающего так же? Очень легко!

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, "СЭ"

***

Минское «Динамо» 1982-го? Да Марцел Личка — вылитый Эдуард Малофеев той поры! На Эдуарда Васильевича тоже мэтры 1980-х смотрели иронично. Слушали рассказы об «искреннем» футболе с усмешкой. Разумеется, не воспринимая всерьез. Пока не наступила осень.

Тот Малофеев перед сезоном собрал команду. Подошел к каждому: «Веришь, что станем чемпионами?» Никто еще не верил — но каждый кивнул: о да, верю.

Личка перед сезоном выслушал вопрос корреспондента: «Если б вам предложили бронзовые медали прямо сейчас — согласились бы?» В ответ даже фыркнул возмущенно: «Нет! Ни за что! Только чемпионство!»

Думаю, и он вполне мог пройти вдоль ряда собственных футболистов, допытываясь у каждого: «Веришь, что станем чемпионами?» Заранее приучая к мысли — нет невозможного.

Правда, метод с сюрпризом. То ли Валерий Газзаев, то ли Юрий Семин как-то повторил это в своей команде. Все шло как по маслу, каждый отвечал «Верю». Пока очередь не дошла до футболиста Игнашевича. Который на тренерское «Веришь ли?» отчетливо произнес под общий хохот: «Не верю!» — «Да ну тебя!» — махнул рукой в досаде то ли Газзаев, то ли Семин.

Даже в одежде тот Эдуард Васильевич Малофеев из 1982 года схож с нынешним Марцелом. Очень легко представляю Малофеева в розовом свитере.

Джон Кордоба отправляет мяч в ворота «Динамо». Фото Александр Федоров, "СЭ"

***

Кто еще вчера воспринимал этого Личку всерьез?

«Где он там играл?» — задавались вопросом все мы.

«Википедия подсказывала» — в «Дискоболии».

«Кого тренировал?»

Ответ электронного разума обескураживал сильнее: «Хмел» и «Радомяк Радом».

Вдруг такой прорыв в России. Если отличную игру его «Оренбурга» еще можно было списать на стечение обстоятельств, то близость к чемпионству с «Динамо» никакими «обстоятельствами» не объяснить. Такое случайно не выходит.

Ирония бывалых тренеров иссякла.

Мы же помним — кто только из серьезных, неулыбчивых людей ни брался за московское «Динамо». Никому за 48 лет не удалось вытянуть эту команду на первое место. Что-то пытались сделать и весельчаки вроде Божовича или Петрушина — выходило только хуже.

Видные болельщики «Динамо», уверовав окончательно в проклятие вдовы Севидова (причем многие путались — кого именно из Севидовых), предлагали отчаянные шаги: крестный ход от храма Петра и Павла, что возле «ВТБ Арены». Причем возглавлять этот крестный ход должен был лично Николай Толстых. Уж не знаю, в полковничьем ли мундире.

Зря смеетесь — например, тренер Олег Блохин практиковал предсезонные крестные ходы во многих своих командах.

Еще бы чуть-чуть — и до крестного хода дошло бы уже в московском «Динамо». Или до изгнания бесов в раздевалке.

Но появился добродушный Марцел с татуировкой на руке и опытом работы в клубе «Радомяк Радом».

Будьте любезны, как говорил Маслаченко, — вот вам блестящий, грандиозный сезон!

Фабиан Бальбуэна и Федор Смолов благодарят болельщиков за поддержку. Фото Александр Федоров, "СЭ"

***

Я верил в «Динамо» 1986 года. Какая это была команда! Надеюсь, осваивающийся в роли эксперта Игорь Колыванов однажды расскажет всем нам, как не забил Чанову в самых главных матчах. А дурацкий гол Раца, стоивший чемпионства, снится вратарю Алексею Павловичу Прудникову до сих пор.

В то «Динамо» верить было легко и приятно. Я за них не болел — но верил, верил, верил в эту легконогую команду... А они все никак!

В 1989-м после Олимпиады очень хотелось верить в «Динамо» с респектабельным тренером Бышовцем. Повзрослевшими Добровольским, Колывановым и Кобелевым. Помню, я пошел в «Олимпийский» смотреть, как разделаются с «Металлистом».

«Динамо» получило 0:3. Кто-то из динамовцев годы спустя мне расскажет (уж не Добровольский ли?), что прямо после матча, в футбольной форме всю команду отвезли к генералу. Стояли, переминаясь с ноги на ногу, глухо цокали шипами по паркету. Внимая генеральской брани.

То прекрасное «Динамо» с несколькими олимпийскими чемпионами в составе не попало даже в пятерку. В памяти от того сезона если что и осталось — так невероятной красоты форма. Да еще победа в Киеве над командой Лобановского, сумасшедший гол Деркача со штрафного в ближний угол.

Пройдут годы, и ставший тренером Деркач познакомит меня со словом «распиярили». Но это совсем другая история.

Болельщики «Динамо» в Краснодаре. Фото Александр Федоров, "СЭ"

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Дальше верилось как-то сдержаннее. «Динамо» Бескова было интересно как веселый эксперимент — настолько ли гениален Константин Иванович, чтоб и с таким составом дотянуть до медалей?

Лучшее по составу «Динамо» в новой российской истории осталось без медалей вовсе. Я вспоминаю эти имена команды Черчесова — и у меня в голове не укладывается: ка-а-к?! Да их скамейка запасных должна была занимать 4-е место! Бюттнер, Жирков, Самба, Губочан, Гранат, Дуглас, Уилкшир, Денисов, Нобоа, Ванкер, Юсупов, Вальбуэна, Джуджак, Кокорин, Кураньи, Воронин, Ионов, Смолов...

После провала (Станислав Саламович переправил бы слово «провал» на «невыполнение задачи») той команды о чемпионстве уже не думалось. Раз есть проклятие вдовы — никуда не денешься. Можно сосредоточиться на чем-то эпизодическом.

Эпизодами прекрасно было «Динамо» Шварца. Как и «Динамо» Силкина когда-то. Бойкие команды, способные забраться... черт возьми — да хоть на третье место!

Мысли были точно не о чемпионстве — и я их прекрасно помню: «О, какой прессинг у этого Шварца! Какие молодые выросли — Захарян и Тюкавин!»

***

Конечно, главное действующее лицо в сегодняшнем «Динамо» — Личка. Без него не было бы такой драмы с упущенным чемпионством. Да и вообще многого не было бы.

Быть может, в каком-то клубе успех зависит от тренера на 10 процентов. Такое случается. Леонид Федун в чем-то прав.

Но вот в этом «Динамо» фигура тренера значит столько, что перекрывает своей тенью многое-многое прочее. Это благодаря Личке толпы москвичей с синими знаменами ринулись в Краснодар — чтоб своими глазами увидеть, как «Динамо» снова становится чемпионом. Или чемпионство упускает. Подозревая, что следующий шанс может выпасть не скоро. Учитывая особенности динамовской истории.

За этого славного человека, Марцела Личку, невозможно было не переживать — просто глядя на него и слушая. А уж теперь, когда выяснилось, что он большой тренер, я и вовсе стал его фанатом.

Мне очень интересно, каким выйдет у пана Марцела следующий сезон. Впрочем, это вопрос для завтрашнего дня.

А сегодня — не горюй, «Динамо». Это была славная охота.