Ролан Гусев заявил, что Богдан Шершун умер от опухоли мозга: «Он лечился в Бельгии, боролся»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сообщил, что экс-защитник красно-синих Богдан Шершун незадолго до смерти лечился от опухоли мозга.

8 января стало известно, что 42-летний украинец скончался, но причина смерти не уточнялась.

«У меня нет слов. Богдан — мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели в глаза друг другу. Я оплакиваю его так же, как и все родные. У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза... Ушел — и все», — приводит Sport24 слова Гусева.

Шершун выступал за ЦСКА с января 2002 года по июль 2005 года. Вместе с армейцами он дважды выиграл чемпионат России и один раз становился обладателем Суперкубка страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

Футболист провел 81 матч за московскую команду, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Помимо ЦСКА, Шершун выступал за украинские «Днепр», киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».