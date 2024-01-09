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Сегодня, 06:36

Ролан Гусев заявил, что Богдан Шершун умер от опухоли мозга: «Он лечился в Бельгии, боролся»

Бывший защитник ЦСКА Шершун умер от опухоли мозга
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Богдан Шершун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев сообщил, что экс-защитник красно-синих Богдан Шершун незадолго до смерти лечился от опухоли мозга.

8 января стало известно, что 42-летний украинец скончался, но причина смерти не уточнялась.

«У меня нет слов. Богдан — мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели в глаза друг другу. Я оплакиваю его так же, как и все родные. У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза... Ушел — и все», — приводит Sport24 слова Гусева.

Шершун выступал за ЦСКА с января 2002 года по июль 2005 года. Вместе с армейцами он дважды выиграл чемпионат России и один раз становился обладателем Суперкубка страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

Футболист провел 81 матч за московскую команду, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Помимо ЦСКА, Шершун выступал за украинские «Днепр», киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».

Источник: Sport24
Богдан Шершун
Ролан Гусев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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