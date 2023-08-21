Сегодня, 14:24
Бывший защитник московского «Динамо» Виктор Лосев прокомментировал «СЭ» переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«12,5 миллиона евро за Захаряна — выгодный трансфер как для самого Арсена, который теперь будет играть в одной из сильнейших лиг мира, так и для клуба, который заработал очень хорошие деньги и сможет на них усилить состав. Особенно это важно с учетом того, как выросли доллар и евро, а с ними и расходы всех клубов», — сказал Лосев «СЭ».
Также олимпийский чемпион 1988 года похвалил руководство «Динамо» за успешную продажу россиянина.
«Конечно, можно было бы заработать больше, если бы Арсен играл вместе с «Динамо» в еврокубках. Но сейчас это невозможно. Ну, не в «Зенит» же его продавать было. Мы уже все это проходили не раз с другими игроками, и болельщики бы точно не одобрили такого разворота.
Так что руководство «Динамо» молодцы, что приняли решение в пользу игрока и развития всего российского футбола. Уверен, что Арсен освоится и начнет стабильно играть в новом клубе. Желаю ему побыстрее сыграться с новыми партнерами и начать забивать в Лиге чемпионов!» — добавил Лосев.
В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.
Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -