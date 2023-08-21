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Сегодня, 14:30

Бонгонда: «В России все хорошо. Постараюсь выучить русский язык как можно быстрее».

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в России.

«Лучшая вещь в «Спартаке»? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю. Москва — это очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время. Ничего странного не видел — в России все хорошо. Находиться здесь — супер, я этого хотел», — сказал Бонгонда «СЭ».

Полузащитник «Спартака» также ответил на вопрос о желании выучить русский язык.

«Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно. Моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю», — добавил Бонгонда.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел 6 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Бонгонды читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
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 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
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 - : -
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 - : -
27.08 17:30
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