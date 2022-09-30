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Сегодня, 18:59

Таски: «Целью «Спартака» всегда должна быть победа в чемпионате»

Таски прокомментировал результаты «Спартака» в текущем сезоне
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Матчей в сезоне много, так что у «Спартака» еще есть шансы побороться за первые места в таблице. По завершении сезона можно будет сказать, хороший он был для «Спартака» и тренера или нет. Целью «Спартака» всегда должна быть победа в чемпионате. Это будет непросто, потому что «Зенит» до этого и сейчас показывает очень хорошие результаты в РПЛ», — сказал Таски «СЭ».

В четверг, 29 сентября, красно-белые разгромили петербургский клуб (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Московский клуб набрал 9 очков и возглавляет группу B. Сине-бело-голубые с 3 баллами занимают 3-е место.

В Российской премьер-лиге «Спартак» набрал 19 очков и располагается на 5-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.

Сердар Таски
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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