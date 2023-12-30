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Сегодня, 15:28

Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году.

Форвард армейского клуба забил 18 голов и сделал 6 результативных передач в этом году, совершив 24 результативных действия.

На втором месте — нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, набравший 22 (16+6) очка по системе «гол+пас», тройку сильнейших замкнул петербуржец Матео Кассьерра с 20 (16+4) очками.

В сезоне-2023/24 Чалов забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
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