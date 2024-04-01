Чанов: «У ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру армейского клуба в чемпионате России сезона-2023/24.

В текущем розыгрыше РПЛ команда Владимира Федотова потеряла 18 очков, упуская преимущество в счете в 8 из 16 матчей.

«Конечно, у ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей. В основном это связано с игрой центральных защитников. То ли невнимательность, то ли еще что-то. Думал, армейцы вылечились от этой болезни, но «Сочи» доказал, что это не так. Думаю, эти результаты из-за футболистов, которые теряют концентрацию в концовках. Тренерский штаб все видит и обращает на эту проблему внимание», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 21 матче.

3 апреля красно-синие сыграют на выезде против «Балтики» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.