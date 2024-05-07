Экс-тренер «Спартака» Эмери вошел в пятерку лучших тренеров мира

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, ранее возглавлявший «Спартак», занял пятое место в рейтинге лучших действующих тренеров мира по версии журнала FourFourTwo.

Под руководством испанского специалиста клуб из Бирмингема занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 36 туров, набрав 67 очков. Кроме того, команда дошла до полуфинала Лиги конференций.

Первую строчку рейтинга занял тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Вторым стал Юрген Клопп («Ливерпуль»), а тройку лучших замкнул Хаби Алонсо («Байер»). На четвертой позиции оказался Карло Анчелотти («Реал»).

Эмери возглавлял «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года. При 52-летнем испанце красно-белые одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.