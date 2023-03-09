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Сегодня, 13:58

Чанов назвал условие, при котором ЦСКА может занять третье место в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру ЦСКА в последних матчах, а также рассказал, что нужно делать армейцам, чтобы улучшить игру.

«Трудно сказать, почему ЦСКА так выглядит. Вроде бы первая игра с «Краснодаром» всех порадовала, а потом беззубо проиграли «Сочи». В обороне были страшные ошибки, а впереди беззубо выглядели. Можно было бы всколыхнуть ситуацию новыми игроками. Смена тренера? Не надо делать резких движений. Нужно всем разобраться в нынешней ситуации. Это как раз задача руководителей клуба, а не тренерского штаба. Если армейцы будут играть, как с «Краснодаром» в первом кубковом матче, то они займут третье место, а если будут играть, как с «Сочи», то, конечно, нет», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА идет на пятом месте в чемпионате, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» (45 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-tsska-zajmet-tret-e-mesto-v-rpl-esli-budet-igrat-kak-s-krasnodarom-v-kubke-rossii/
Вячеслав Чанов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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