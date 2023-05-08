Чанов оценил вклад вратарей «Зенита» в чемпионство команды

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, какую роль в досрочном завоевании петербургским «Зенитом» золотых медалей чемпионата РПЛ сыграли вратари команды.

«Роль вратарей не только в результатах в сезоне, но и в каждом матче очень велика. Многое для команды зависит от действий голкипера. Можно в течение 90 минут почти ничего не делать, а на 91-й минуте спасти команду. И такое умение является решающим фактором. Вратари «Зенита» делали свою работу. Но питерцы более нацелены на атаку и всегда владеют инициативой. Важность игры вратаря несомненна, но в данном случае успех «Зенита» — это в большей степени заслуга нападения», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Михаил Кержаков пропустил 13 мячей в 22 встречах, Даниил Одоевский — один мяч в четырех встречах, а Александр Васютин — один мяч в одном матче.