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Сегодня, 20:27

Чанов считает, что Агкацев получает недостаточно игрового времени в «Краснодаре»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву необходимо сменить команду.

«Мне импонирует манера игры Агкацева. Ему надо двигаться вперед. Станиславу нужна игровая практика, а в «Краснодаре» ее не будет, потому что играет Сафонов. Если «Спартак» и «Зенит» его уже хотят купить, значит они видят в нем потенциал», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний вратарь провел 6 матчей за «Краснодар» в FONBET Кубке России, в которых пропустил 9 голов.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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