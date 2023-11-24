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Сегодня, 20:24

Мостовой: «Сейчас лучший нападающий РПЛ — Кордоба, а лучший тренер — Ивич»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвел итоги первой половины сезона в РПЛ.

«В первой части сезона меня, конечно, удивил «Краснодар». Мало, кто думал, что команда завершит первый круг на лидирующей позиции. К «Зениту» мы все и так привыкли, к «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо» тоже. Конечно, еще стоит отметить игроков краснодарского клуба. Сказать, что кто-то у них выстрелил — нет. Эдуарда Сперцяна мы уже несколько лет знаем, он всегда выделялся. Про Кордобу мы тоже знали. Он — сильный футболист и нападающий, он сейчас лучший форвард в чемпионате. Открытие первой половины сезона — это вся команда «Краснодара», а лучший тренер — Владимир Ивич», — приводит слова Мостового Betonmobile.

«Краснодар» является лидером РПЛ, набрав 32 очка в 15 турах.

Источник: Betonmobile
Александр Мостовой
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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