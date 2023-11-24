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Сегодня, 20:30

Кузьмичев считает, что «Спартак» может расстаться с Абаскалем этой зимой

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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос о необходимости перемен на посту главного тренера красно-белых.

«Надо или нет — пусть по содержанию и результатам решает руководство «Спартака». Болельщиков ни то, ни другое не устраивает — я их понимаю, им хотелось бы другого по содержанию и очкам с учетом потраченных средств. Наверное, можно говорить о том, что Абаскаля зимой могут поменять. Все понимают, что в головах у руководства уже созрела такая мысль. По-моему, команде не хватает стабильности. Все-таки «Спартак» не имеет права выдать три хороших тура, а потом играть непонятно во что. «Спартак» — не место для обучения и экспериментов тренера», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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