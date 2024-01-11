Станислав Черчесов: «Краснодар» рискует своей многолетней философией»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.

— По-моему, нынешний «Краснодар» под руководством Владимира Ивича доказал, что уже составляет достойную конкуренцию «Зениту», — сказал Черчесов. — Признаюсь, предполагал, что к зимней паузе питерцы как минимум догонят южан, но ведь не смогли же! А солидная трансферная кампания, которую сейчас проводит невский коллектив, только подтверждает, что в Петербурге к «быкам» относятся более чем серьезно. Клуб Сергея Галицкого заслуженно стал зимним чемпионом, ну а дальше посмотрим, хватит ли у «Краснодара» сил, чтобы удержаться на первом месте.

— Раньше делалась ставка на зрелищность и перенасыщенность своими воспитанниками, а результат стоял на втором-третьем плане. При Ивиче же он встал на первое место, а о зрелищности говорить не приходится, — продолжил Черчесов. — Я не смотрел статистику, но по моим визуальным ощущениям, «Краснодар» сделал ставку на бетон в обороне — как «Ювентус» Аллегри, и на максимальную эффективность в атаке в ущерб эстетике. Южане создают не так много голевых моментов, но их реализации пока хватает для того, чтобы лидировать. И получается, что пока смена курса работает. Если команда Ивича возьмет титул, то это станет огромным, историческим достижением для клуба Галицкого. А вот если опять останется без золота, то получится, что отказ от годами декларируемой философии ни к чему не привел.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 36 баллами.