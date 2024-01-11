Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Станислав Черчесов: «Краснодар» рискует своей многолетней философией»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.

— По-моему, нынешний «Краснодар» под руководством Владимира Ивича доказал, что уже составляет достойную конкуренцию «Зениту», — сказал Черчесов. — Признаюсь, предполагал, что к зимней паузе питерцы как минимум догонят южан, но ведь не смогли же! А солидная трансферная кампания, которую сейчас проводит невский коллектив, только подтверждает, что в Петербурге к «быкам» относятся более чем серьезно. Клуб Сергея Галицкого заслуженно стал зимним чемпионом, ну а дальше посмотрим, хватит ли у «Краснодара» сил, чтобы удержаться на первом месте.

— Раньше делалась ставка на зрелищность и перенасыщенность своими воспитанниками, а результат стоял на втором-третьем плане. При Ивиче же он встал на первое место, а о зрелищности говорить не приходится, — продолжил Черчесов. — Я не смотрел статистику, но по моим визуальным ощущениям, «Краснодар» сделал ставку на бетон в обороне — как «Ювентус» Аллегри, и на максимальную эффективность в атаке в ущерб эстетике. Южане создают не так много голевых моментов, но их реализации пока хватает для того, чтобы лидировать. И получается, что пока смена курса работает. Если команда Ивича возьмет титул, то это станет огромным, историческим достижением для клуба Галицкого. А вот если опять останется без золота, то получится, что отказ от годами декларируемой философии ни к чему не привел.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 36 баллами.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Краснодар
5
Обсудить
Читайте также
Ахметов стал четвертым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно
Новак Джокович начинает новый сезон в статусе первой ракетки мира
Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода
В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Черчесов рассказал, что делать российскому футболу в условиях изоляции
Трансферы РПЛ: «Зенит» взял Ахметова и бразильцев, а «Спартаку» интересен игрок «Милана»
Черчесов считает, что Ахметов и бразильцы должны усилить «Зенит»
Станислав Черчесов: «На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался. С «Бешикташем» контакты были»
«15 миллионов за Артура — слишком много. Вендел больше рисковать не будет». Бразильский журналист — о «Зените»
Масалитин назвал последствия возможного перехода Сперцяна в «Ювентус»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Черчесов считает, что Ахметов и бразильцы должны усилить «Зенит»

Черчесов рассказал, что делать российскому футболу в условиях изоляции