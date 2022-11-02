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Сегодня, 12:07

Миодраг Божович: «Я — легенда российского футбола»

Божович высказался о своей работе в России
Мария Гусева
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Черногорский тренер Миодраг Божович высказался о своей работе в России.

«Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого *** Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я — легенда российского футбола. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком — что за ***? Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды. Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», — цитирует «РБ Спорт» Божовича.

54-летний специалист был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-ya-ly-sogo-spalletti-s-rostovom-oby-gry-val-ya-legenda-vashego-futbola/

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Футбол
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Миодраг Божович
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