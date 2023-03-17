Чернышов: «В России отсутствует нормальная подготовка у арбитров, отсюда и проблемы»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил уровень судейства в РПЛ и Кубке России.

«В России, как мне кажется, отсутствует нормальная подготовка у арбитров, отсюда и проблемы, — цитирует Betonmobile.ru Чернышова. — Часто мы жалуемся, что не хватает классных футболистов, индивидуально сильных. Такая же ситуация обстоит и с судейством. Надо, видимо, применять при подготовке все передовые технологии, которые сейчас используются в других странах. Понятно, что они все время находятся под давлением, но ведь и на других участников матча также влияет стресс. Сейчас арбитрам дали возможность перепроверять спорные моменты благодаря ВАР. Можно посмотреть «телевизор», после чего-либо поменять решение, либо проконсультироваться с помощниками.

Меня порой настораживает тот факт, что судья идет пересматривать момент, обсуждает его со своей бригадой и все равно принимается неверное решение. В такие моменты с арбитров нужно строго спрашивать за такие огрехи, а также сделать их более открытыми, чтобы они могли объяснить то или иное принятое решение. Судьи и представители тренерского штаба по горячим следам же дают свою оценку, пусть и арбитры тоже высказываются".

В четверг, 16 марта Евгений Кукуляк был отстранен из-за ошибки, которую допустил в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти). Во втором тайме арбитр не назначил пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга, несмотря на то, что видеоарбитры рекомендовали ему назначить 11-метровый.