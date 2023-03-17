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Сегодня, 19:33

Кечинов уверен, что «Оренбург» точно забьет «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Оренбурга».

«Победа «Оренбурга» в Сочи со счетом 4:0 в прошлом туре говорит сама за себя. Выиграть у такой команды на выезде с таким счетом — дорого стоит. «Оренбург» сейчас в принципе крепкий, а у себя дома будет играть еще агрессивнее, тем более, против «Спартака». Так что красно-белых ждет очередная очень тяжелая игра. Хотелось бы, чтобы было больше забитых мячей, больше зрелищной и комбинационной игры, но, если делать прогноз, я думаю, «Спартак» выиграет в один мяч — например, со счетом 2:1. То, что «Оренбург» забьет — это точно. Но «Спартак» по составу, по игре, даже с учетом того, что «Оренбург» сейчас в порядке, превосходит эту команду. Поэтому я и верю в победу красно-белых. А что касается игры в обороне, то рассчитываю, что они действительно сыграют более собранно», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 18 марта. Начало — в 12:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-orenburg-tochno-zab-et-spartaku-no-krasno-bely-e-vy-igrayut-s-preimushhestvom-v-odin-myach/
Валерий Кечинов
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