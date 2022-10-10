Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:06

Чернышов прокомментировал возможное возвращение Семина в «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о возможном возвращении Юрия Семина в «Локомотив».

«Когда еще объявили, что Семин уходит из «Локомотива», то я тогда говорил, что это не совсем правильно. Юрий Павлович ассоциируется у меня с Алексом Фергюсоном в «МЮ». Семин, по сути, стоял у истоков данного клуба, когда еще была старая база, когда «Локо» называли «пятым колесом в московской телеге». Они вместе с президентом Филатовым создали большой клуб, который стал выигрывать и чемпионаты с Кубками, а затем — греметь в Европе, побеждая топовые команды.

Сейчас же если Семин вернется в «Локомотив», то было бы здорово, если бы он взял с собой молодых специалистов, того же Лоськова и Пашинина, например. У нас, к сожалению, потеряна преемственность. Часто люди верой и правдой долгое время служили клубу, затем они оказывались в структуре клуба, но им не давали кредит доверия, меняя их на какие-то средних иностранных специалистов», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

В субботу, 8 октября «Локомотив» объявил об увольнении Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды. По данным «СЭ», руководство железнодорожников рассматривает вариант с возвращением Семина в клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-semin-dolzhen-by-l-sam-reshat-kogda-uhodit-iz-lokomotiva-ego-mozhno-sravnit-s-fergyusonom/
Андрей Чернышов
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион НБА сломал челюсть партнеру. Теперь его зовут побоксировать за 10 миллионов
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Илон Маск назвал Байдена слишком старым для второго президентского срока
В США рассказали о панике в Белом доме из-за сокращения добычи нефти
Попытка наступления на позиции артиллерии была пресечена прицельным огнем «Ураганов»
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ломаев уверен, что «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ