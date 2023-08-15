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Сегодня, 13:09

Чернышов считает, что в будущем Захарян может дорасти до уровня Давида Силвы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что игра российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» выйдет на новый уровень.

«Я давно говорю: если есть какое-то хорошее предложение из сильного европейского чемпионата, то надо уезжать. Испания — это действительно марка. Очень серьезный чемпионат, где много звезд. За Захаряна можно только порадоваться и пожелать удачи. Футболист выйдет на новый уровень и будет прогрессировать. Сможет ли он выйти на уровень Давида Силвы? Пока он точно его не заменит. Нужно пройти этап адаптации и начать учить испанский язык. В этих странах долго ждать не будут, когда ты начнешь говорить на их родном языке. Со временем, в будущем Захарян может дорасти до его уровня», — приводит слова Чернышова Legalbet.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-v-budushem-zaharyan-mozhet-dorasti-do/
Андрей Чернышов
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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