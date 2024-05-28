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Сегодня, 07:10

Макдэвид сделал все, что мог, но «Эдмонтон» вновь проиграл

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Коннор Макдэвид в матче плей-офф НХЛ с «Далласом».
Фото USA Today Sports
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«Даллас» на шаг ближе к финалу.

Дела «Эдмонтона» совсем плохи, когда Макдэвид и Драйзайтль не набирают очки. «Ойлерз» проиграли 80% таких матчей в плей-офф, и в частности вторую игру серии с «Далласом». Сегодня Коннор решил вновь не проверять эту статистику и отметился результативным действием уже на третьей минуте.

После наброса Коннора Зак Хайман чуть ли не с линии занес шайбу в ворота Оттинджера. Очередной гол этого форварда с пятака. Сейчас Хайман — лучший снайпер плей-офф с 13 голами в активе.

Первые 20 минут встречи прошли под полным контролем «Эдмонтона». Неудивительно, что «Ойлерз» удалось удвоить преимущество. Причем второй гол получился почти в точности, как первый: наброс с правой точки вбрасывания в сторону дальней штанги и занос шайбы в ворота почти с линии. Только в этот раз отличился уже сам Макдэвид.

Это очко стало сотым для Коннора в плей-офф. Причем человек лишь во второй раз в карьере дошел до третьего раунда.

«Эдмонтон» в этом плей-офф прослыл командой, которая отдает уже выигранные матчи. Сегодня «нефтяники» вновь подтвердили это звание. Если в первом периоде доминировали они, то во втором — доминировали над ними.

В течение трех с половиной минут второго периода счет превратился с 2:0 в пользу «Эдмонтона» в 2:3 в пользу «Далласа»: дважды отличился Джейсон Робертсон и еще одну шайбу забросил Уайтт Джонсон.

В концовке второго периода погода вновь переменилась и преимуществом завладел «Эдмонтон». В гол удалось воплотить это Адаму Энрику. Примечательно, что «Ойлерз» вновь забросили с пятака.

В третьем периоде подавляющего преимущества не было ни у одной из команд, но матч-таки закончился в основное время. Победная шайба на счету Джейсона Робертсона, который остался один перед воротами Скиннера и вдоволь поиздевался над ним.

Точку в матче поставил Миро Хейсканен, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

5:3 в матче и 2—1 в серии в пользу «Далласа». Видимо, очков только Макдэвида «Эдмонтону» мало. Нужны результативные действия как минимум от Драйзайтля.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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