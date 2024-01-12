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Сегодня, 14:08

Чернышов заявил, что ему ближе проведение финалов Кубка России в «Лужниках»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что ему ближе проведение финалов Кубка России в «Лужниках».

«У нас была традиция играть финал Кубка на главном стадионе страны — «Лужниках. Это хорошая традиция. Подобная существует в Англии и других странах. Правда, потом многое поменялось и некоторые лиги стали проводить финалы в других странах.

Лично для меня всегда было символом, что финал проводился в «Лужниках», подразумевалось какое-то величие. Да, в регионах построены хорошие стадионы, болельщики в этих городах тоже хотят видеть матчи финала. Ответить сложно, потому что единого мнения не будет. Просто выскажу свое, что мне ближе, чтобы финал Кубка проводился в «Лужниках», — цитирует Чернышова Legalbet.

Финал Кубка России проводился в регионах с 2010 по 2021 год. С 2022-го решающий матч турнира принимают «Лужники».

Источник: https://legalbet.ru/news/chernishov-mne-blizhe-chtobi-final-kubka-rossii/
Андрей Чернышов
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