Чернышов заявил, что Глушакову рано завершать спортивную карьеру

Российский тренер Андрей Чернышов считает, что полузащитнику Денису Глушакову рано завершать спортивную карьеру.

«Пожалею Глушакову как можно дольше оставаться в футболе. Думаю, что он найдет себе хорошую команду. Главное, чтобы силы и здоровье были. Мне кажется, что не стоит даже отказываться от вариантов в Первой или Второй лигах. Уверен, что Денис мог бы многое передать молодым футболистам», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил 1 гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России. На данный момент он является свободным агентом.