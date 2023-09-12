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Сегодня, 13:35

Эменике сказал, что считает Промеса легендой «Спартака»

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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике считает, что вингер красно-белых Квинси Промес является легендой московского клуба.

«На мой взгляд, Квинси Промес — фантастический игрок. У него сумасшедшие качества. Думаю, его уже можно назвать легендой «Спартака», определенно. Квинси очень многое сделал для команды и до сих пор отдает ей всего себя. Это очень хороший футболист», — приводит слова Эменике «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го 31-летний голландец вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-mmanue-l-e-menike-promes-fantasticheskij-igrok-legenda-spartaka/
Квинси Промес
Эммануэль Эменике
ФК Спартак (Москва)
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