Эменике сказал, что считает Промеса легендой «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике считает, что вингер красно-белых Квинси Промес является легендой московского клуба.

«На мой взгляд, Квинси Промес — фантастический игрок. У него сумасшедшие качества. Думаю, его уже можно назвать легендой «Спартака», определенно. Квинси очень многое сделал для команды и до сих пор отдает ей всего себя. Это очень хороший футболист», — приводит слова Эменике «РБ Спорт».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го 31-летний голландец вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.