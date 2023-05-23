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Червиченко: «У Карасева есть класс, но, может быть, в игре с ЦСКА его заставляли вернуть «Спартаку» долг?»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева на матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«До матча «Спартак» — ЦСКА я Карасева тоже считал нашим лучшим судьей. Вообще уровень наших судей, которые принимают все эти странные решения, хороший. Но они показывают отличное судейство в матчах, где им все равно, где нет богатых клубов. И только в играх, где друг другу противостоят богачи, все время происходят какие-то истории. У Карасева есть класс, но причина в другом. Может быть, его заставляли вернуть «Спартаку» долг? Кукуян перед этим начудил, и вот Карасеву дали директиву. У нас же «умных» людей хватает, поэтому не исключаю и такой вариант», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

В московском дерби Карасев среди прочих обсуждаемых решений во втором тайме удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу за неприличный жест и его повторение, а также назначил пенальти в ворота армейцев во втором из двух спорных моментов.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-u-karasyova-est-klass-no-v-igre-s-cska-ego-zastavlyali-vernut-spartaku-dolg-za-kukuyana-253356/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Червиченко
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