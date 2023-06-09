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Сегодня, 15:43

Чистяков: «Может, после завершения карьеры уеду в деревню и буду коров держать»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о возможном жизненном раскладе после завершения карьеры.

«Пока поверхностно. Надеюсь, у меня еще много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником. Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли, конечно. Помощь приютам? Так уже вовсю помогаю в родном Пикалеве. Они там этим занимаются, а я поддерживаю как могу. Моя жена Марика тоже вовсю помогает городским приютам», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

В 2020 году Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». В 2021-м петербургский клуб выкупил у южан права на защитника, подписав с ним контракт до конца сезона-2024/25. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5131225-zaschitnik-zenita-chistyakov-mozhet-posle-karery-uedu-v-derevnyu-i-budu-korov-derzhat.html
Дмитрий Чистяков
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