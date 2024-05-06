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Сегодня, 14:00

Защитник «Сочи» Чистяков — о Морено: «Если бы начинали с ним чемпионат, всё было бы по-другому»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился с «СЭ» мнением о работе под руководством главного тренера Роберта Морено. Испанец подписал контракт с клубом в декабре 2023 года.

«Мне очень нравится этот специалист. Он оправдал мои ожидания. И наверное, даже превзошел их. Морено — молодой тренер. Он принял команду, попавшую в непростую ситуацию в турнирной таблицей. Наверное, поэтому не было раскрепощенности. Но если бы начинали с ним чемпионата, то все сложилось бы для «Сочи» по-другому. У Морено большое будущее. Мне он очень нравится», — сказал Чистяков «СЭ».

«Сочи» после 27 туров набрал 20 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 14-й строчки, на которой располагается «Балтика», составляет 6 баллов. При этом калининградцы свой матч 27-го тура проведут в понедельник, 6 мая, в Екатеринбурге с «Уралом». Начало встречи в 15.45 мск.

Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Сочи
Роберт Морено
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