Чистяков заявил о желании остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе в «Локомотив».

— Есть информация, что «Локомотив» заинтересован в твоем подписании.

— Первый раз об этом слышу.

— Не хочешь покидать «Зенит»?

— Конечно!

Ранее сообщалось, что в приобретении 29-летнего защитника заинтересован «Локомотив».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.