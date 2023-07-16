Чистяков заявил о желании остаться в «Зените»

Сегодня, 11:16
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе в «Локомотив».
— Есть информация, что «Локомотив» заинтересован в твоем подписании.
— Первый раз об этом слышу.
— Не хочешь покидать «Зенит»?
— Конечно!
Ранее сообщалось, что в приобретении 29-летнего защитника заинтересован «Локомотив».
В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.