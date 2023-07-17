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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 09:39

196 болельщиков задержали после Суперкубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Суперкубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Правоохранительные охраны задержали 196 футбольных фанатов после матча за OLIMPBET Суперкубок России, сообщает МВД РФ по республике Татарстан.

На болельщиков было составлено 156 административных протоколов.

Встреча проходила 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Победителем Суперкубка России стал «Зенит», обыгравший ЦСКА (0:0, пенальти 5:4). Команда Сергея Семака стала победителем турнира в четвертый раз подряд.

Кроме того, сине-бело-голубые стали рекордсменом турнира — они завоевали трофей в восьмой раз, опередив по числу побед ЦСКА, на счету которого 7 побед в Суперкубке страны.

Источник: https://16.мвд.рф/news/item/39986556
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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