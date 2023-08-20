В «Динамо» высказались о контракте Тюкавина: «У нас задача его продлить, и мы стараемся ее достигнуть»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «СЭ» о процессе продления контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Мы находимся в обсуждении контракта. В процессе. Не буду раскрывать внутренние детали переговоров, но могу сказать, что у нас есть задача продлить контракт Константина, и мы стараемся ее достигнуть», — сказал Гафин «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 18 результативных передач в 98 матчах за основную команду бело-голубых.

Контракт 21-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.