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Сегодня, 20:53

Дебютный гол Давилы принес ЦСКА победу над «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виктор Давила после гола в ворота «Балтики»
Виктор Давила после гола в ворота «Балтики».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле обыграл «Балтику» в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 18-й минуте забил полузащитник армейцев Виктор Давила. Забитый мяч стал для чилийца дебютным за ЦСКА.

ЦСКА прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и с 16 очками поднялся на шестое место. «Балтика» с 7 баллами остается на 14-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре армейцы в гостях сыграют со «Спартаком». Матч пройдет 8 октября. «Балтика» днем ранее на своем поле примет «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Балтика

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В следующем туре ЦСКА ждет серьезное испытание — 8 октября армейцы сыграют со «Спартаком». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают армейцев аутсайдерами встречи. На победу команды Федотова можно поставить с коэффициентом 3.00, что приблизительно 33% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (24%), успех «Спартака» — за 2.30 (43%).

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Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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