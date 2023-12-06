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РПЛ

6 декабря, 23:58

Источник: ЦСКА больше не интересуется Суторминым

Руслан Минаев
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА выбыл из гонки за подписание полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, на россиянина все еще претендуют «Динамо» и «Ростов». Отмечается, что Сутормина равно устраивают оба варианта и выбор будет сделан в пользу наличия большего количества игровой практики.

Ранее сообщалось, что помимо вышеназванных клубов в услугах 29-летнего игрока также заинтересована «Балтика».

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Сутормин
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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