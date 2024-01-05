ЦСКА: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты ЦСКА после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 ушли в отпуск 12 декабря. Команда выйдет из отпуска 12-13 января — игроки соберутся в Москве для прохождения углубленного медосмотра. Затем армейцы отправятся на зимные сборы. Их у ЦСКА будет всего три. Первый пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби, где запланировано две товарищеские игры. Два других сбора планируется провести в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14-го по 25 февраля. На каждом из них команда сыграет по три матча.

План выхода из отпуска игроков ЦСКА зимой 2024 года:

12-13 января — сбор игроков в Москве и прохождение углубленного медосмотра

14 по 26 января — первый тренировочный сбор в Абу-Даби (25 января — матч с «Торпедо»)

30 января по 10 февраля — второй тренировочный сбор в Турции (1 февраля — игра с «Андижаном»)

14-го по 25 февраля — третий тренировочный сбор в Турции (16 февраля — матч с «Родиной», 20 февраля — с «Химками»).

Подробная информация о соперниках по всем товарищеским матчам будет известна позднее. Всего запланировано восемь контрольных игр.

ЦСКА набрал за 18 туров 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

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