ЦСКА — «Крылья Советов»: 19-летний Салтыков удвоил преимущество гостей

ЦСКА принимает «Крылья Советов» в Москве в матче 8-го тура чемпионата России.

Самарцы вновь забили и повели со счетом 2:0 в первом тайме. Отличился 19-летний полузащитник Никита Салтыков.

Молодой футболист забил свой третий гол в РПЛ.

Первый мяч забил защитник Николай Рассказов уже на 2-й минуте игры.