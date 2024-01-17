ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Зенита» Круговым

Защитник «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28. Оно вступит в силу 4 июня этого года, когда завершится контракт Кругового с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба «Зенита» во второй половине сезона футболист будет играть за вторую команду.

25-летний защитник выступал за «Зенит» с 2020 года. Он провел за сине-бело-голубых 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне в активе Кругового 2 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

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