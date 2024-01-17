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РПЛ

Сегодня, 17:05

Стало известно, сколько «Ференцварош» заплатит «Пари НН» за Севикяна

Константин Белов
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» рассказал о деталях сделки по переходу полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский клуб.

«Наш официальный сайт объявил о переходе Севикяна в «Ференцварош». Мы желаем Эдгару удачи в новом клубе. По итогам переговоров мы договорились, что семь процентов от последующей перепродажи игрока достанется нашему клубу. Сумма сделки составила 1,2 миллиона евро», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
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