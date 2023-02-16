ЦСКА отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

ЦСКА сообщил, что отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«В этом году впервые за долгое время сборы нашей команды проводятся в Турции. Мы очень благодарны этой стране и ее жителям за гостеприимство. Из-за страшного землетрясения в Турции погибшими числятся уже более 36 тысяч человек, но еще более 100 тысяч пострадали и нуждаются в помощи.

Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим. На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», — говорится в заявлении клуба.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в ночь на 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

По последним данным число погибших от землетрясений в Турции превысило 36 тысяч человек, более 108 тысяч человек пострадали.