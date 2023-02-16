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Непомнящий — о высказывании Каманцева: «Судьи всегда считают себя лучшими — это особая категория людей»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, заявившего, что российские судьи лучше, чем игроки.

«Это абсолютно некорректное высказывание, которое я сегодня прочел с большим удивлением. Судьи, они всегда считают себя лучшими — это особая категория людей. Разве можно так определять? Это некорректно и непонятно», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-o-slovakh-kamanceva-sudi-vsegda-schitayut-sebya-luchshimi-eto-osobaya-kategoriya-lyudei-228466/
Валерий Непомнящий
Футбол
Павел Каманцев
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